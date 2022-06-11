İsrail’de şüpheli yangın: Otogarda bulunan 18 araç küle döndü

İsrail’in Kuzey bölgesinde bulunan Safed kentindeki otogarda gece saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek ve park halindeki araçları korumak için büyük çaba sarf etti.

Çevre sakinleri, patlama sesleri nedeniyle büyük korkuyla uyandıklarını söyledi.

Şüpheli yangında, 18 araç küle döndü.

Safed Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Yangında can kaybı yaşanmadı.