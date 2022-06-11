Dünya

Araştırma: İyimser olmak ömrü dört yıldan fazla uzatabilir

11 Haziran 2022
iyimserliğin ömrü







Harvard Üniversitesinde yapılan yeni bir çalışmada, iyimserliğin ömrü uzatabildiği açıklandı. 160 binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırmada, hayatta daha iyimser bir bakış açısına sahip kişilerin, karamsarlara kıyasla ömürlerinin dört yıldan daha fazla uzadığı, 90 yaşına ulaşma ihtimallerinin ise yüzde 10 daha fazla olduğu belirtildi.



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11 Haziran 2022






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