Araştırma: İyimser olmak ömrü dört yıldan fazla uzatabilir

Harvard \u00dcniversitesinde yap\u0131lan yeni bir \u00e7al\u0131\u015fmada, iyimserli\u011fin \u00f6mr\u00fc uzatabildi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. 160 binden fazla kad\u0131n \u00fczerinde yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmada, hayatta daha iyimser bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131na sahip ki\u015filerin, karamsarlara k\u0131yasla \u00f6m\u00fcrlerinin d\u00f6rt y\u0131ldan daha fazla uzad\u0131\u011f\u0131, 90 ya\u015f\u0131na ula\u015fma ihtimallerinin ise y\u00fczde 10 daha fazla oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\nHarvard \u00dcniversitesi\u2019nde yap\u0131lan yeni bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, iyimser olman\u0131n \u00f6mr\u00fc uzatmada etkili olabilece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nAmerikan Geriatri Derne\u011fi Dergisi'nde yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fmada, daha iyimser kad\u0131nlar\u0131n, daha karamsar akranlar\u0131na k\u0131yasla ortalama y\u00fczde 54 daha uzun ya da d\u00f6rt y\u0131ldan fazla ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\u00c7ok iyimser kad\u0131nlar\u0131n ise, \u00e7ok karamsar ya\u015f\u0131tlar\u0131na g\u00f6re 90 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015fama olas\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00fczde 10\u2019dan daha fazla oldu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.\r\nAra\u015ft\u0131rman\u0131n ba\u015f yazar\u0131 ve Harvard'da doktora sonras\u0131 \u00f6\u011frencisi olan Dr. Hayami Koga yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u00d6nceki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n \u00e7o\u011fu, hastal\u0131k ve erken \u00f6l\u00fcm risklerini art\u0131ran eksiklikler veya risk fakt\u00f6rlerine odaklanm\u0131\u015ft\u0131" dedi.\r\nKoga, "Bulgular\u0131m\u0131z, \u00e7e\u015fitli gruplar aras\u0131nda uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015flanmay\u0131 te\u015fvik etmenin olas\u0131 yeni yollar\u0131 olarak iyimserlik gibi olumlu psikolojik fakt\u00f6rlere odaklanman\u0131n de\u011feri oldu\u011funu g\u00f6steriyor" diye konu\u015ftu.\r\n1993'ten 1998'e kadar programa kat\u0131lan Kad\u0131n Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Giri\u015fimi'nden yakla\u015f\u0131k 160 bin kad\u0131n\u0131n verileri \u00fczerinde yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmada, kad\u0131nlar 26 y\u0131l boyunca takip edildi ve genel iyimserlik d\u00fczeyleri \u00f6l\u00e7\u00fcld\u00fc.\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n sonucunda iyimserli\u011fin, bir ki\u015finin uzun \u00f6m\u00fcr' veya en az 85 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015fama olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 art\u0131rd\u0131\u011f\u0131 vurgulan\u0131rken, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, grup i\u00e7erisinde her d\u00f6rt kad\u0131ndan biri olarak tespit edilen ve en iyimser olarak belirlenen kad\u0131nlar\u0131n daha uzun ya\u015fam s\u00fcreleri oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n