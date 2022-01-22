Soğuk havalarda verimli tarımsal üretim için dikkat edilmesi gerekenler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, her sektörde olduğu gibi tarımsal faaliyetlerin de kendi iç dinamikleri bulunduğunu belirterek, özellikle doğa ile iç içe olan ve açıkta yapılan yetiştiricilikte bölgelere ve üretilen bitkilerin soğuklara dayanma durumlarına göre risk altında olduklarını ifade etti.

Son bir haftadır tüm ülkede soğuk havaların iyice hissedildiğini aktaran Baktır, “Örneğin örtü altı yetiştiriciliği olarak adlandırdığımız seracılıkta kış soğukları istenmez” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Baktır, mevsim dışı üreticilik olduğu için sera üretiminin intensif üretim olarak değerlendirildiğini ekleyerek, “Sera üretimi girdileri oldukça fazladır. Seracılıkta girdi maliyetlerinin büyük bir kısmını ise ısıtma giderleri oluşturur” bilgisini paylaştı.

Bu neden üreticinin kış soğuklarına daha dayanıklı veya kısmen daha güçlü ürünler yetiştirmeyi tercih ettiğine dikkat çeken Baktır, ayrıca sera konstrüksiyonunun ise çok sağlam ve yeterli donanıma sahip olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Baktır, Kıbrıs’ta farklı doğa olaylarının sıkça yaşanmasına bağlı olarak olumsuz hava hareketlerinin de sıkça yaşandığını dile getirerek, “Bu nedenle basit seralar her zaman rüzgâr ve don zararlarıyla karşı karşıya kalabilirler” dedi.

Seraların yönlerinin ve yüksekliklerinin de standartlara uygun olmasının önemli olduğunu hatırlatan Baktır, ışığı daha fazla geçiren uzun ömürlü örtü materyallerin kullanılması gerektiğini aktardı.

Baktır, Kıbrıs için diğer önemli bir konunun sera yerlerinin seçimi olduğunun altını çizerek, “Seralar denizin havayı yumuşatıcı etkisi nedeniyle don olaylarının daha az gerçekleşeceği Tatlısu ve Yeşilırmak gibi sahillere yakın yerlere kurulmalıdır” dedi.

Çok düşük olmamak koşuluyla soğuk havanın tarımsal açıdan faydaları bulunduğuna da dikkat çeken Baktır, “Üç dört gün süren soğuk havalarda (-2 veya -3 °C gibi) çok sayıda zararlı böceğin yumurtaları donar. Bu hem meyve yetiştiricileri hem de ormancılar için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Baktır, şeftali, nektarin, elma ve armut gibi ılıman iklim orijinli meyve ağaçlarının meyve bağlayabilmeleri için kış döneminde en az 500-600 saatlik soğuklama almaları gerektiğini de belirterek, “Bu zorunlu bir ihtiyaçtır. Aksi durumda ağaçlar çiçek açarlar, fakat meye bağlamazlar” dedi.