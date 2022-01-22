Dünya
Sudan’da askeri müdahale karşıtı gösterilerde ölü sayısı 73’e yükseldi
Sudan’da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021’den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 73 kişinin hayatını kaybetti.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Muhammed Faysal’ın, 17 Aralık’ta, ülkenin orta kesimindeki El Cezira eyaletine bağlı Vad Medeni kentindeki darbe karşıtı gösterilerde boynuna isabet eden kurşun nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.