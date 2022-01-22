Sudan’da askeri müdahale karşıtı gösterilerde ölü sayısı 73’e yükseldi

Açıklamada, “Barışçıl gösterilerini sürdüren halkımız adalet, özgürlük ve demokrasi adına şiddet içermeyen tüm direniş yollarıyla, iktidarı gasbeden ve darbeden bu yana en çirkin suçlarla 73 kişinin kaybına yol açan askeri mekanizmaya karşı çıkıyor” ifadesi kullanıldı.