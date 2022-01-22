AIESEC Doğu Akdeniz, AIESEC Türkiye Motivasyon ve Eğitim Kongresi’ne katıldı

Dünyanın önde gelen gençlik organizasyonu Uluslararası İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Derneği’nin (AIESEC) Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi AIESEC Doğu Akdeniz, AIESEC Türkiye’nin her yıl düzenlediği AIESEC Türkiye Eğitim ve Motivasyon Kongresi’ne (ATEMCO) katıldı. Ankara Anadolu Hotels Esenboğa’da gerçekleşen kongreye yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Türkiye’nin 17 farklı şehrinden ve 19 farklı şubesinden katılımcıların bulunduğu, ana sponsorluğunu Yapı Kredi Bankası’nın üstlendiği kongrede Nestlé, Şişecam, Defacto, Metro, Anadolu Efes, LC Waikiki gibi Türkiye ve Avrupa’nın üst düzey firmalarının da katılımıyla teknoloji, girişimcilik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve liderlik konuları üzerine eğitimler verildi. Aynı zamanda kongreye katılan firmalar, katılımcılarla kariyer fırsatlarını paylaştılar.

“Adamızın Tek Şubesi”

Konferansta AIESEC Doğu Akdeniz 2022-2023 Dönemi’nde Yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan DAÜ Eczacılık Fakültesi öğrencisi Muzaffer Alper Gürsoy da anons edildi. Gürsoy, yeni dönemin başkanı seçilirken yaptığı açıklamada “AIESEC Doğu Akdeniz yapısı gereği, doğru plan, strateji ve yeterli emek ile Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan kapısı olma potansiyeline sahip. Biz, 22-23 dönemi, hedefimizi bu yönde koyduk ve bu yolda ilerleyeceğiz” dedi. Yaptığı açıklamada konferansın AIESEC Doğu Akdeniz için önemini vurgulayan Gürsoy, “Katıldığımız bu konferans, uluslararası olan üye yapımız ve Doğu Akdeniz olarak temsiliyetimiz için hayli önemliydi. Konferansta bulunduğumuz süre boyunca katılımcı arkadaşlarımız, diğer ulusal ve uluslararası katılımcılarla deneyim paylaşımı yaparak yeni bakış açıları kazandılar. Kazanımlarını adamızın tek şubesinde uygulayarak dünya genelinde isim yapmak konusunda hayli heyecanlılar. Bu heyecanımızı Kıbrıs’taki herkes ile paylaşmak isteriz” diye konuştu.

“DAÜ Yönetimine Teşekkür Ediyoruz”

AIESEC Doğu Akdeniz Yönetim Kurulu Başkanı DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Bilge Kıranbağlı 5. defa parçası olabilme şansını yakaladığı, yılın en önemli ve değerli kongresi olan ATEMCO’da AIESEC Doğu Akdeniz olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ve DAÜ’yü temsil etmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Bu kongreye katılmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kıranbağlı, “Uluslararası yapıya sahip bir topluluk olarak buradan Türkiye’ye gidip; Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Brezilya ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen katılımcı ve Kongre Ekibi ile bir arada olmak, onlarla paha biçilmez deneyimlere sahip olmak, kültürümüzü ve realitemizi paylaşmak ve bu deneyimin parçası olan herkes için çok kıymetli. Bunların yanında, ileride hayatımızın birçok noktasında bize faydası dokunacak birçok eğitimi alabilme fırsatının bize sunulması, bu kongreyi eşsiz kılan noktalardan biri. Bizler bu atmosferde kendimizi gösterebilme fırsatı tanıdıkları için her zaman yanımızda olan ve gençliğin önünü açan DAÜ yönetimine çok teşekkür ediyoruz. AIESEC Doğu Akdeniz olarak, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek ve daha güçlü ilerleyebilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. 1992 yılından bu yana DAÜ’de faaliyet gösteren ve üniversitenin Merkezi Derslikler Binası 3. katındaki ofisinde bulunan AIESEC Doğu Akdeniz, DAÜ’nün katkılarıyla birçok gence liderlik, yurtdışı staj ve gönüllülük deneyimi kazandırmaya devam ediyor.