Soğuk hava devam edecek

Meteoroloji Dairesi yarından itibaren hafta boyunca bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada yarın, haftaya salı ve çarşamba günleri sağanak yağmur, cumartesi günü ise don olayı beklendiği kaydedildi.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, cuma günü ise kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.