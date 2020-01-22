Kıbrıs

Karaoğlanoğlu’nda elektrik kesintisi yapılacak

22 Ocak 2020
Elektrik

Karaoğlanoğlu’nda bazı bölgelere yarın, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan dolayı 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, yarın sabah 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Patara Sitesi, Levent Sitesi, Zeytinlik Sosyal Konutlar, Ağır Bakım Askeri Birlik, Karaoğlanoğlu Lemar, Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık, Karaoğlanoğlu Yağ Değirmeni, Sanayi ve Yılan Adası Bölgeleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.



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