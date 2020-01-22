Türkiye’de rekor için dikilen 10 milyon fidan kurudu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 11 Kasım’da ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla dikilen fidanların yüzde 90’ının kuruduğu belirlendi. Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş “Mevsim itibarıyla yeteri kadar yağışın olmadığı dönemde, sırf Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına böyle bir kampanyanın yürütülmesinin yanlış olduğunu söylemiştik. Ayrıca dikilen fidanların usulüne uygun ve ehil insanlar tarafından dikilmediği de ortadaydı” dedi.

Uzmanların uyarılarına karşın Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına yanlış zamanda dikilen milyonlarca fidan kurudu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ sloganıyla, Türkiye’nin farklı illerinde eşzamanlı olarak 11 milyon fidan dikildi. Ankara’daki dikim etkinliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapıldı.

Dikimlerin yapıldığı zaman diliminde meslek kuruluşları ve uzman orman mühendisleri, ‘toprağın yeterli nem doygunluğuna ulaşmadığını ve bu nedenle tutma oranlarının yüzde 10’un altında olduğunu’ belirterek uyarıda bulundu. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, fidanların dikiminden 2 ay sonra, sahada yapılan araştırmaları değerlendirdi. Cumhuriyet’ten Sena Yaşar‘ın haberine göre Durmuş, sendika tarafından Çanakkale Ayvacık’taki uygulama alanında yapılan incelemelerde, fidanların kuruduğunu belirlediklerini anlattı. Uygulamanın ‘popülist ve tahribatın üstünü örtme operasyonu’ olduğunu söyleyen Durmuş, bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün yasalar gereğince, fidanlama yapmasının zorunluluk olduğunun da altını çizdi.

Durmuş: Bu bir cinayettir

Durmuş, açıklamasında şu eleştirilerde bulundu

“Bu çalışmaya yönelik, ormancılık bilim insanları ve bizler, koşulların uygun olmadığını bildirmiştik. Mevsim itibarıyla yeteri kadar yağışın olmadığı dönemde, sırf Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına böyle bir kampanyanın yürütülmesinin yanlış olduğunu söylemiştik. Ayrıca dikilen fidanların usulüne uygun ve ehil insanlar tarafından dikilmediği de ortadaydı. Keşke o dönemki iddialarımızda biz yanılmış olsaydık. Birkaç alanda yaptığımız araştırmada yüzde 90’ın üzerinde fidanın öldüğü görülmektedir.

Bu bir cinayettir. Tarım Orman Bakanı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. 17 yıldır binlerce hektar orman alanını çokuluslu şirketlere maden sahası olarak peşkeş çektiniz. Bu şirketlerin yarattığı tahribatı değil 11 milyon fidan dikmek, asırlarca uğraşsanız düzeltemezsiniz. Bu uygulamalar geleceğin nefesi olmak yerine gelecek neslin soluğunu kesmiştir.”