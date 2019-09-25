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Sofra keyfi şenlendi

25 Eylül 2019

MEHMETCAN VE IŞIK’LA EĞLENDİLER:
Girne’de hizmet veren Duble Meyhane, ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmetcan ve Işık’la sofra ziyafetine eğlence dolu keyifler kattı

Girne’nin uğrak meyhanelerinden Duble, coşku dolu canlı müzik geceleriyle eğlencesine ayrı bir hayat katmaya devam ediyor. Ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmetcan ve Işık geçtiğimiz hafta sonu neşe dolu programlarıyla konukların sofra keyfine ayrı bir keyif kattı.

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği gecede konuklar doya doya eğlenerek kendilerine tam bir müzik ziyafeti çekti. İlk önce duygusal şarkılarla sofra keyfinin tadını çıkaran konuklar ilerleyen saatlerde hareketli şarkılarla piste dökülmeyi de ihmal etmedi. Haftanın yorgunluğunu gönlünce eğlenerek üzerlerinden atan konukların neşesine ise diyecek söz yoktu.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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