Sofra keyfi şenlendi

MEHMETCAN VE IŞIK’LA EĞLENDİLER:

Girne’de hizmet veren Duble Meyhane, ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmetcan ve Işık’la sofra ziyafetine eğlence dolu keyifler kattı

Girne’nin uğrak meyhanelerinden Duble, coşku dolu canlı müzik geceleriyle eğlencesine ayrı bir hayat katmaya devam ediyor. Ülkemizin sevilen sanatçıları Mehmetcan ve Işık geçtiğimiz hafta sonu neşe dolu programlarıyla konukların sofra keyfine ayrı bir keyif kattı.

Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği gecede konuklar doya doya eğlenerek kendilerine tam bir müzik ziyafeti çekti. İlk önce duygusal şarkılarla sofra keyfinin tadını çıkaran konuklar ilerleyen saatlerde hareketli şarkılarla piste dökülmeyi de ihmal etmedi. Haftanın yorgunluğunu gönlünce eğlenerek üzerlerinden atan konukların neşesine ise diyecek söz yoktu.