Best modellerden moda geçişi

PODYUMDA PARLADILAR:

Bursa Fashion Week, aralarında Miss Model Of Turkey 2011 Yağmur Ayaz, Best Model Of Turkey 2018 Türkan Geyik, Best Model Of Turkey 2018 ikincisi Merih Öztürk ve Ece Gürsel’in de yer aldığı tescilli modelleri podyuma taşıdı

Moda dünyasının öncü marka ve tasarımcılarının yer aldığı, Bursa Fashion Week, 20 – 22 Eylül tarihleri arasında Podyumpark AVM’de gerçekleşti. Uluslararası moda takviminin bir parçası olan Bursa Fashion Week, bu yıl da moda profesyonelleri başta olmak üzere ünlü tasarımcıların göz bebeği oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa’yı modanın merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlayan etkinlikte, göz alıcı tasarımlar izleyenleri büyüledi.

Birbirinden eğlenceli söyleşilerin, workshopların, dans gösteri ve konserlerin düzenlendiği Bursa Fashion Week’te, başta Emelya Houte Couture olmak üzere, Farmasi, Lou Designstudio, IV.AN.KA Desing, Leyla Uluk Fashion Desingn, Masion Wyss gibi firmaların tasarımları podyumda yerini aldı.

Ünlü Koreograf Asil Çağıl’ın koreografisi ile başta Miss Model Of Turkey 2011 Yağmur Ayaz, olmak üzere, Best Model Of Turkey 2018 Türkan Geyik, Best Model Of Turkey 2018 ikincisi Merih Öztürk, Best Model Kırgızistan 2014 kraliçesi Jenya Krivenko, Best Model Afrika 2017 Leena Shindondola, Miss Exlusive Of The World 2011 3.sü Açelya Kartal, Best Model Of Turkey 2011 3.sü Seviye İkbal Tulgar ve Özlem Karaoğlu, Ola Zaremba, Yasemin Yeniay, Melike Yalnız, Melissa Aslan, Özge Nur Ücel, Simge Ünal ve Ece Gürsel gibi 35 model podyumda yer aldı.

Ülkemizin genç tasarımcılarına kendini gösterme fırsatı vererek farkındalık yaratmak Türk Moda Endüstrisi’nin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile düzenlenen Tasarım Yarışması’nda, moda dünyasına giriş yapmak isteyen genç ve yetenekli tasarımcılar “Dönüşüm” temalı tasarımlarını jüri karşısında sergiledi. Finale kalan 16 kişi, tasarımlarını final defilesi ile izleyenlerin beğenisine sundu.