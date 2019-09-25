Batı’nın keyfi yok

BATI’NIN TATSIZ HAFTASI: K-Pet Süper Lig’de ikinci haftasında ülkemizin Güzelyurt ve Lefke ilçelerini kapsayan Batı Bölgesi takımları haftayı kayıpla kapattı. Batı Bölgesi’nde yer alan Baf Ülkü Yurdu, Lefke ve Binatlı takımları ikinci haftada mağlup olarak bölgelerine hayal kırıklığı yaşattı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet Süper Lig’de ikinci hafta sonu itibarı ile ülkemizin Güzelyurt ve Lefke ilçelerini kapsayan Batı Bölgesi takımları haftayı hüsranla kapattı.

Batı’da yer alan Binatlı, Lefke ve Baf Ülkü Yurdu ikinci haftada rakiplerine mağlup olarak evlerine boynu bükük döndüler.

Sahasında Gönyeli’yi konuk eden Binatlı sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılırken, Lefke takımı kendi evinde Doğan Türk Birliği’ne 4-1’lik skorla yenildi. Batı Bölgesi diğer takımı Baf Ülkü Yurdu ise Cihangir deplasmanından 5-0’lık ağır bir yenilgi alarak taraftarlarını üzdü.

Süper Lig’in Batı Bölgesi’nde yer alan Baf Ülkü Yurdu, Lefke ve Binatlı takımları ikinci haftada mağlup olarak bölgelerine hayal kırıklığı yaşattı.