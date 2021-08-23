SMA hastası Asya Bebek, Türkiye’de ücretsiz tedavi olacak

Spinal Müsküler Atrofi Tip1 (SMA) hastası olan 9 aylık Asya Polatlı Türkiye’de ücretsiz tedavi edilecek.

“Asya bebek” olarak tanınan SMA hastası Asya Polatlı ile ailesi, saat 14.40’ta Ercan Havalimanı’ndan, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin koordinasyonunda, THY’e ait tarifeli uçakla Türkiye’ye götürüldü.

KKTC’de tedavisi mümkün olmayan Asya Polatlı’nın tedavi işlemleri Ankara’da yapılacak.

Asya bebeğin, Türkiye ile KKTC arasında Sağlık Alanındaki İşbirliği anlaşmaları uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de ücretsiz tedavi edilmesi amacıyla Ankara Şehir Hastanesinde gereken ayarlamalar yapıldı ve konunun uzmanı bir doktor tedavi için görevlendirildi.

Hava yolu ulaşımında herhangi bir aksilik yaşanmaması için uçaktaki ventilatör yedeklendi, ailenin ulaşım ve konaklama yerleri de Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından sağlandı.

“TÜRKİYE HEPSİNİ AYARLADI, BEN SADECE ÇANTAMI ALDIM GELDİM”

Asya bebeğin babası Ozan Polatlı, Türkiye’ye hareket öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır Asya’nın Türkiye’ye uçuşuyla ilgili hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Bu süreçte Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin kendilerine yardımcı olduğunu vurgulayan Polatlı, “Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Ana vatan olarak bizim için gerekeni yapıyor. Evden alınışımız, buraya getirilmesi, Türkiye’ye götürülmesi ve oradaki hastaneye götürülmesine kadar ana vatan Türkiye hepsini ayarladı. Ben sadece çantamı aldım geldim. O yüzden çok memnunum ve heyecanlıyım. Çok umutluyum, çok güzel olacak her şey.” dedi.

Polatlı, Asya’nın tedavisi için yardım kampanyası başlattıklarını, sosyal medyadan seslerini duyurmak istediklerini ve bu kampanyanın devam ettiği belirtti.

Türkiye’ye SMA hastalığının tedavisinde kullanılan “SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial” için gittiklerini anlatan Polatlı, bu tedavinin Asya’nın kaslarının daha kötüye gitmemesi için yapıldığını kaydetti.

Minik Asya’ya Türkiye’deki tedavisi süresince annesi ve babası refakat edecek.

Polatlı ailesi, 12 Ağustos’ta kızlarının acil tedavisinin Türkiye’de devam etmesi için Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yardım talebinde bulunmuştu.

SMA TEDAVİSİ

Türkiye, SMA hastalığına karşı dünyada sağlık kurumlarınca onaylanan ve belirli düzeyde etkinliği bilinen ilaçları devlet desteğiyle hastalara sağlıyor.

Klinik denemelerde etkinlik gösteren ve son 4 yılda yaygın kullanımında hastalarda belirli düzeyde iyileşme sağlayan “nusinersen sodyum” etken maddeli ilacın tedavi masrafları devlet tarafından karşılanıyor.

İlaç halen 1, 2 ve 3. Tip SMA hastalarına uygulanıyor.

“GEN TEDAVİSİNİN” ETKİNLİĞİ HENÜZ KESTİRİLEMİYOR

Türkiye, klinik denemelerde etkinliği tam olarak kanıtlanmayan “gen tedavisi” niteliğindeki ilacı henüz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun yurt dışı ilaç listesine almadı.

İsviçre ilaç üreticisi Novartis’in ABD’deki iştiraki, biyoteknoloji şirketi AveXis tarafından geliştirilen ilaç, 2 milyon 125 bin dolarlık liste fiyatıyla “en pahalı SMA tedavisi” konumunda bulunuyor.

Mayıs 2019’da ABD’de, Mart 2019’da Japonya’da ve son olarak Mayıs 2020’de Avrupa’da kullanımına onay verilen ilaç, ABD’de hastalığın tipinden bağımsız olarak 2 yaşından küçük, Avrupa’da ise azami 13,5 kilogram ağırlığındaki çocuklara tek doz uygulanıyor.