Kıbrıs

Sivil Toplum Örgütleri Platformu Lefke’de toplantı düzenliyor

8 Ağustos 2020

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu, 11Ekim 2020’de yapılacak Anayasa Referandumuna hayır demek için 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.00’de Lefke’de Lefke Belediyesi CittaSlow salonunda toplantı yapılıyor.

Elde edinilen bilgilerde, Lefke Bölgesi STÖ’leri Platformu Lefke Mahkemesinin iki yıl önce tadilat nedeni ile kapatılmasını, henüz tadilatın başlamayarak mahkemenin geri getirmemesi ile 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılacak Anayasa Referandumunda, Anayasa’nın 143. maddesine ilişkin değişiklik ile Yüksek Mahkeme Yargıçlarının artırılmasını ön gören değişikliğe, kapatılan mahkeme ve 11 Ekim de yapılacak seçimlerde İlçe seçim kurulunun Lefke’de değil de Güzelyurt’ta görev yapmasını protesto etmek için Hayır demek için çalışma başlatacakları öğrenildi.

 


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