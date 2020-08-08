Türkiye

Oktay: Mersin Limanımızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik

8 Ağustos 2020

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik.” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u ziyaretinin ardından yaptığı açıklamad, “Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik.” dedi.
“Türkiye’nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan’ın hizmetindedir.” diyen Oktay, “Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanımızın Lübnan’ın hizmetinde olacağını ifade ettik.” şeklinde konuştu.
Oktay, “Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır.” ifadesini kullandı.


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