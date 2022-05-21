Sivil Savunma, Koruçam’daki yangına müdahale ettiğini açıkladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin, bugün öğle saatlerinde Koruçam’da çıkan yangına paydaş kurumlarla birlikte müdahale ederek, söndürme ve soğutma çalışmalarında bulunduğu açıklandı.

Sivil Savunma ekiplerinin yangına 2 itfaiye aracı, 1 su tankeri, 2 yangına ilk müdahale aracı ve 11 personelle müdahale ederek söndürme ve soğutma faaliyetlerini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamaya göre, söndürme çalışmalarında, dron kullanıldı, yangının genişleme ve yayılma yönü belirlendi, söndürme çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlandı.

Yangın saat 16.00 civarlarında kontrol altına alındı.