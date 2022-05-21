Bağımsızlık Yolu: “Faşizan ve gerici yasa maddesine karşı mücadelemiz sürecek”

Bağımsızlık Yolu, faşizan ve gerici olarak nitelediği Ceza Yasası’ndaki maddelere karşı mücadelesinin süreceğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu, Avukat Cansu N. Nazlı, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili açıklamasında, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda “Müfsit Niyetli Yayınlar” bölümündeki suçlar nedeniyle bugüne kadar kitap bulundurmaktan, Kürtçe müzik dinlemekten ve benzer nedenlerden insanların yargılandığını kaydetti.

Nazlı, fikir ve ifade özgürlüğünü ihlal eden bu maddenin tamamen kaldırılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Sol partilere de eleştirilerde bulunan Nazlı, “Maddeyi kaldırmayan ve kaldırmayı önermeyen milletvekilleri gelinen noktadan sorumludur” dedi.

Nazlı, tamamen kaldırılması gerekirken, kapsamı genişletilmeye çalışılan bu faşizan ve gerici yasa maddesine karşı her türlü hukuki ve siyasi mücadeleyi yükselteceklerini söyledi.