Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı devam ediyor

Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021”in seçkin gözlemci günü bugün Gazimağusa’da Palm Beach bölgesinde gerçekleştirildi.

Tatbikat, Afet ve acil durumlarda görevleri olan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Halk Örgütü personeli, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde yer alan bakanlık/kurum/kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne üye yerel üniversitelerin arama kurtarma kulüp öğrencilerinin katılımı ile 15.00-17.00 saatleri arasında icra edildi. Tatbikat, ülkedeki, Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, bu gibi hallerde iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmayı artırarak, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. “Sivil Savunma, Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı-2021” seçkin gözlemci gününü; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğg. Taner Uysal, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Kemal Balta, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı, bazı milletvekilleri, diğer askeri ve sivil yetkililer ile vatandaşlar izledi.

Merkez üssü Larnaka Körfezi açıklarında rihter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde, deniz tabanının 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem senaryosu çerçevesinde; öğrenci tahliyesi, trafik kazasına müdahale ve triaj, ev yangınının söndürülmesi ve duman dolu odadan kurtarma, akaryakıt ve LPG yangınına müdahale, enkazdan kurtarma, kuyudan kurtarma, tünel ile üst kattan kurtarma, atlama yatağı ile kurtarma, tırmanma motoru ve köprü kurma, dağcılık yöntemiyle sedye indirme, üst katlarda mahsur kalanları sedye ile indirme, hidrolik itfaiye merdiveni ile kurtarma, helikopter ile düzensiz göçmen kurtarma, denizde yangına müdahale, deniz kirlenmesine müdahale, denize düşen araçtan kurtarma, KBRN uygulaması, şüpheli pakete müdahale, altyapı tamir çalışmaları ve yola devrilen ağaca müdahale faaliyetleri icra edildi.