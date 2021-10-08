8 Ekim Gardiyanlar Günü. KTAMS Gardiyanlar’ın Gününü kutladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC’de sürekli artan nüfusla birlikte suçlar ve suçlu sayısının da arttığına dikkat çekti ve “Artan suç ve suçlu sayısı nedeni ile Merkezi Cezaevi binası kapasitesinin çok üzerinde mahkum barındırmakta ve çalışanların da iş yükü sürekli artmaktadır” dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 8 Ekim Gardiyanlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çok zor koşullarda büyük fedakarlık göstererek görevlerini layıkıyla yaptığını belirttiği gardiyanların gününü kutladı. Bengihan, pandemi nedeniyle büyük risk altında kalmalarına ve yetersiz fiziki koşullara rağmen görevlerini hiç aksatmadan kesintisiz hizmet veren gardiyanların gösterdiği fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti. Yeni cezaevi binasının gardiyanların çağdaş ve güvenli bir ortamda daha verimli şekilde görev yapması ve mahkumların insanca yaşam koşullarına kavuşarak yeniden topluma kazandırılabilmesi için elzem olduğunu belirten Bengihan, yeni cezaevine bir an önce taşınılması, cezaevi çalışanları ile ilgili olan yasa ve tüzüklerin bir an önce güncellenerek çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.