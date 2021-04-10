Sivil Havacılık Dairesi’nde süresiz grev

Kamuda örgütlü 6 sendika, KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN ve KTHES Salı günü Sivil Havacılık Dairesi’nde süresiz genel greve gitme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Emekçileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları (VERGİ-SEN) ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Salı gününden Sivil Havacılık Dairesi’nde süresiz greve gidiyor.

Sendika başkanları, bugün de Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a bir mektup verdi. İşte o mektup:

Maliye Bakanı Sn. Dursun Oğuz;

Covid 19 Pandemisi ve TL’de yaşanan değer kayıbı nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanlarının , emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünde büyük gerileme yaşandığı yadsınamaz bir gerçekliktir.

Hükümetin ekonomik krizi gerekçe göstererek Hayat Pahalılığı ödeneğini durdurması alım gücü zaten düşmüş olan çalışanların ve emeklilerin yaşanan yüksek enflasyon karşısında tamamen korumasız kalmasına neden olacaktır.

Diğer yandan Hükümetin ortaya koyduğu icraatlardan , hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile sağlanan tasarrufun özel sektör çalışanlarını desteklemek için kullanılmadığını görmekteyiz.

Çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı ödenekleri durdurulurken hükümet tasarruf tedbirleri uygulamak bir yana devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalara devam etmektedir.

Bizler kamuda örgütlü sendikalar olarak temsil ettiğimiz üyelerimizin, özel sektör çalışanlarının, işsizlerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin giderek yoksullaşması karşısında bazı kesimlerin hiçbir fedakarlık göstermemesi hatta krizi fırsata çevirerek daha da zenginleşmeleri karşısında sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz.

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 pazartesi günü mesai bitimine kadar,

1- 2020 yılının Mart-Haziran döneminde kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından kesilen % 2.05’in , 2020 yılının ikinci altı ayında kesilen % 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin hangi maksatla kullanıldığını ve kimlere kaynak yaratıldığını?

2- 2021 yılının Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında durdurulacak olan HP ödeneğinin hangi maksatla kullanılacağı ve kimlere kaynak yaratılacağı?

3- 2019 yılında beyan edilen fakat ödenmeyen 498 milyonluk kurumlar vergisini ödemeyenler için nasıl bir yaptırım uygulandığı ?

4- Ödenmeyen % 10.65’lik HP ile ilgili haksız vergilendirmenin gerekçesinin ne olduğu?

5- İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, dünürünün emekliliğine 11 ay kala müdür olarak atanmasının iptal edilmemesi

6- Partilerinden istifa ederek UBP-DP-YDP Hükümetinin kurulmasında büyük rol oynayan üç HP milletvekilinin baskılarıyla yapılan DPÖ Müsteşarlığı atamasının iptal edilmemesi

7- Temel Tüketim maddelerine uygulanan KDV’nin sıfırlanmaması halinede

Ve bu konularla ilgili olarak sendikalarımızla istişare kurulmaması halinde 13 Nisan 2021 Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesi’nde süresiz grev başlatacağımızı bilgilerinize getiririz.