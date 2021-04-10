Çin’den Alibaba’ya rekor ceza

Çin’de rekabet kurumu, e-ticaret ve teknoloji devi Alibaba’ya yönelik tekel soruşturmasında kararını açıkladı.

Jack Ma’nın şirketinin tekel karşıtı kuralları ihlal ettiği ve piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığına hükmedildi.

Rekor ceza

Alibaba, 2,8 milyar dolar ödeyecek.

Bu, Çin’de rekabet soruşturması kapsamında verilen en yüksek ceza oldu.

Ceza, Alibaba’nın 2019 yılında Çin’de elde ettiği cironun yüzde 4’üne denk geliyor.

Yoğun inceleme altında

Ekim ayı sonunda Çin’in finansal kurum ve kurallarına yönelik sert eleştirisinin ardından Jack Ma’nın iş imparatorluğu yoğun inceleme altına alınmıştı.

Aralık ayında şirketin tekelci uygulamaları hakkında soruşturma açılmıştı.