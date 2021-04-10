Adaçay ve Yeşilköy’de hortum ve fırtına zarar verdi

Yeni Erenköy’e bağlı Adaçay ve Yeşilköy’de sabah saatlerde etkili olan fırtına ve hortum zarar verdi.

Kuzey Kıbrıs’ta bugün hem yağışlı hem de rüzgarlı hava etkili oldu. Özellikle Yeni Erenköy, Karpaz bölgelerinde şiddetli esen rüzgar ve oluşan hortum nedeniyle bazı evler ve mandıralar zarar gördü.

Adaçay ve Yeşilköy bölgelerinde özellikle etkisini gösteren hortum vatandaşların araçlarına ve evlerine hasar verdi.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da yaptığı kısa açıklamada zarar gören vatandaşlara yerdım için seferber olduklarını belirtti. Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle: “Dünyanın dengesini bozduğumuz kesin! Bugün sabah saatlerinde Beldemize bağlı Adaçay ve Yeşilköy köylerimizde çıkan hortum sebebiyle maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bu sebeple maddi hasara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Belediye ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmalarını yapmışlardır. Hafta başında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Geçmiş olsun hepimize.”