Sivasspor, evinde Karabağ’ı 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında Demir Grup Sivasspor ile Karabağ karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada, rakibini rahat geçti.

Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Caner Osmanpaşa ve 88. dakikada Kayode kaydetti. Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Yiğidolar, 3 puanla haftayı tamamladı. Üçüncü maçında da mağlup olan Karabağ ise henüz puanla tanışamadı.

Sivasspor, grubun dördüncü maçında Karabağ ile karşılaşacak ve mücadele 26 Kasım Perşembe günü 20.55’te oynanacak.