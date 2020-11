Tuba Ünsal, Trump’a oy verenleri eleştirdi: Aklınız nerede?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çocuklarıyla beraber İstanbul’dan uzaklaşan Tuba Ünsal, gündemi takip etmeye devam ediyor. Çocuklarıyla doğayla iç içe arınma tatiline çıkan ünlü manken Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan seçim sürecine dair fikirlerini belirtmeyi ihmal etmedi. Donald Trump’a oy veren Amerikalılara sert sözler sarf eden Tuba Ünsal’ın paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Tuba Ünsal’ın Trump hakkındaki sivri eleştirileri dikkatleri çekti.

“KORONAYI KABUL ETMEYİP MİLYONLARCA İNSANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU”

Trump’ın koronavirüs salgınını ciddiye almamasını eleştiren Ünsal, “Trump gibi kadın düşmanı, egomanyak, çocuk tacizi davalarında adı geçen, dünyanın başına gelmiş en büyük balalardan Kovid’i bile kabul etmeyip milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir liderin ikinci seçim döngüsünde halkından bu kadar büyük oy alması utanç verici.

“KANYE WES’Tİ DESTEKLEYENLERİ DE DAHA ŞAKACI BULUYORUM”

Diğer tarafta da Biden gibi savaş yanlısı bir politikacıya oy vermek yerine Kanye West’i destekleyenleri de daha masum, daha şakacı bulmaktayım. Bütün ‘bunlar bizi hiç ilgilendirmez’ derseniz de haklısınız ama Trump konusunu bizim için global bir utanç haline getiren iklim ve çevre ile ilgili attığı adımlardır. Bugün küresel yaşadığımız bu Kovid felaketinden çok daha çözümsüzü başımıza gelmek üzere. İklim krizi, bu hızla tüketmeye devam edersek yakın bir gelecekte hayatımızı korkunç etkilemeye başlayacaktır. Yeşil alanları yakıp yıkmaya, yeni çevre düzenlemelerini yok saymaya, gezegenin doğal kaynaklarını hızla tüketmeye devam edersek gezegen ısınmaya devam edecek, deniz seviyesi yükselecek, ısınmaya bağlı birçok hastalık yaşam şeklimizi ciddi şekilde etkileyecektir ve tüm bu etkiler 50 yıl içinde görülmeye başlanıyor” ifadelerini kullandı.

“TRUMP’A OY VEREN AMERİKALILARILAR AKLINIZ NEREDE?”

İlerleyen zaman içerisinde global bir insanlık krizinin kapıda olduğunun altını çizen Ünsal, “Trump’ın Alaska’daki devasa Tongass ormanlarıyla ilgi, kesime açma kararı ise tüm dünyayı etkileyen bir felakete yataklık yapmaktır. Tongass ormanlarının yok edilme kararı dünyada domino taşı gibi bizi de etkilemektedir. Bugün Amerika’da yok ettiğin orman tüm dünyanın oksijen kaynaklarından çalmakta ve global bir insanlık krizini hiçe saymaktır. Trump’a oy veren Amerikalı kardeşler where is your mind? (Aklınız nerede?)” notunu ekledi.