ABD’de seçim öncesi halka gizemli telefonlar: Evde kalın

Gizemli ve şüpheli bir arama bant kaydının, son birkaç haftadır Amerikalıları “güvende ve evde kalmaları” konusunda uyardığı bildirildi.

Telefonla aranan Amerikalıların bir kısmı, bunun kendilerini sandıkta oy kullanmaktan caydırmaya yönelik bir girişim olduğunu düşündüklerini belirtti.

Aramalarda 2020 ABD seçimlerinden açıkça bahsedilmiyor.

The Washington Post’un haberine göre aramaların tümü aynı iletiyi içeriyor: Bilgisayarla işlenmiş bir kadın sesi bunun bir “test araması” olduğu söyleyip ardından iki defa insanları evde kalmaları konusunda uyaran mesajı iletiyor.

Aramalar yaz aylarında başladı ve ekim boyunca yoğunlaştı. Otomatik bant kaydının Amerika’daki hanelere en az 10 milyon arama yaptığı tahmin ediliyor.

Aramalar ABD’deki her posta kodunda bir haneye erişmiş gibi görünüyor.

Kullanıcıların bant kaydı aramalarını engellemelerini sağlayan bir uygulama geliştiren teknoloji şirketi YouMail, tuhaf iletiyi inceledi ve iletinin yurtdışı kökenli olduğunu ve komplike taktikler kullandığını düşünüyor.

Şirketin CEO’su Alex Quilici, tuhaf mesajın seçimden doğrudan bahsetmese de yine de seçim gününde kargaşa ve kafa karışıklığı yaratabileceğini söyledi.

Quilici, “ABD’de seçimlerle ilgili kargaşa yaratmak istiyorsanız bunun yollarından birinin otomatik bant kaydı araması olduğu şüphesiz. Bütün bu olay geniş çaplı bir arama kampanyasına sahip bir girişime hızlıca tepki vermenin ne kadar zor olabileceğini gözler önüne seriyor” dedi.

The Washington Post’a konuşan Zach McMullen, pazartesi günü kendisini içeride kalması konusunda uyaran bir telefon aldığını söyledi. Aramanın ulusal düzeyde artan koronavirüs vaka sayısına atfen yapıldığını sanmış ama robotik kadın sesi onu düşündürmüş.

McMullen gazeteye, “Evde kalın ve oy vermeyin demek istediklerini sanıyorum” dedi.

Seçime katılımı engellemek için devreye sokulan başka otomatik mesajlar da var.

Michigan’da eyalet başsavcısı Dana Nessel, seçmenlere şüpheli bir metnin dolaşıma sokulduğu ve onları yanlış yönlendirdiği konusunda uyarıda bulundu. Metin teknolojik bir hatadan dolayı Joe Biden’ın destekçilerinin Donald Trump’a, diğerlerininse Biden’a oy vermesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Metin, sorunun Pensilvanya’daki bir kente atıfla “Scranton’daki sandıkları” etkilediğini öne sürmüş ve istihbarat kaynağı olarak “Federal Soruşturma (aynen metindeki gibi) Bürosu’nu” referans göstermişti.

Nessel seçmenleri aldatmacaya kanmamaları konusunda uyardı.