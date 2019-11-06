Sitede dehşet: 2 kişi yaralandı… Karaoğlanoğlu’nda Elay Center isimli sitede sabahın ilk saatlerinde bilinmeyen sebeple terör estiren 29 yaşındaki M.A.M.A. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, M.A.M.A.(E-29), aynı site içerisindeki 5 numaralı daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin E.K.’yi sol el serçe parmağından, D.Y.’yi sol omuz kısmından yaralamış ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan A.E.G.’ye ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdi.

M.A.M.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.