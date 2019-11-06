Kıbrıs

Çatalköy’de elektrik kesintisi

6 Kasım 2019
Elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Çatalköy’ün Batısı, Supreme Supermarket Bölgesi, Çatalköy Kuzey Sahili, Villa Fırtına ve Hz. Ömer Tekkesi bölgesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kesintinin yarın sabah 09:00 ile 13:00 saatleri arasında olacağı belirtilerek, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.



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