Sistematik şiddet zanlısı hücrede

Eşini dövdüğü iddiası ile tutuklanan Hasan Uğurluel, dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, şiddet olaylarının daha önce de birçok yaşandığının öğrenildiğini mahkemeye aktardı, zanlı suçlamaları reddetti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde dövdüğü iddiası ile tutuklanan zanlı Hasan Uğurluel, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Emre Tosun, olayla ilgili bulguları aktardı.

Tosun, zanlı Hasan Uğurluel’in 17 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen “ciddi darp”, “sarhoşluk”, “rahatsızlık çıkarmak” ve 2018-2019 tarihleri arasında meydana gelen “şiddet kullanma tehdidi”, suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Tosun, zanlının 17 Ağustos 2019 tarihinde Lefkoşa’daki evinde, eşini ciddi şekilde dövdüğünü söyledi.

Tosun, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine mahkemeden temin edilen derdest emri ışığında zanlının tutuklanacağı esnada 225 promil alkol tesiri altında bulunduğu sırada polise mukavemet gösterip umumi yer olan Halil Bahçeci Sokak’ta “bırakın beni, polis beni götürüyor” diye yüksek sesle bağırarak “sarhoşluk ve rahatsızlık” suçunu da işlediğini aktardı.

“İlk değil”

Polis memuru Emre Tosun, zanlı aleyhine başlatılan çevre soruşturmasından söz konusu şiddet olaylarının daha önce de birçok yaşandığının öğrenildiğini ve bu konuda da ifadeler temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Tosun, bağlamda temin edilecek ifadeler olduğunu ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Şiddet iddiasını reddetti

Mahkemeden söz alan zanlı, “karıma şiddet kullanmadım, neden şikâyetçi oldu anlamadım” diye suçlamaları reddetti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.