Sıradışı teknoloji girişimi 10 milyon dolar topladı: Uzaydan organ dağıtacaklar

Yaklaşık 10 milyon dolarlık başlangıç desteği toplayan Inversion Space adlı teknoloji girişiminin çılgın fikri tartışma yarattı.

Firma, uzaya mal ve ürün göndermeyi, onları süresiz olarak yörüngedeki kapsüllerde saklamayı ve daha sonra talep üzerine gezegene dağıtmayı planlıyor.

Inversion Space’in genç kurucu ortakları, şirketin uzaydan organ dağıtmayı bile planladığını açıkladı.

New York Times’a konuşan ortaklar, gelecekte laboratuvarda üretilecek yapay insan organlarını doğrudan ameliyathanelere göndereceklerini bildirdi.

Girişimin çılgın fikirleri arasında New York’tan yaklaşık 4 bin kilometre uzaktaki San Francisco’ya sadece 45 dakika içinde pizza teslimi de yer alıyor.

“Fikir kirliliği”

Girişimin 10 milyon dolarlık sermaye biriktirmesine rağmen, bazı uzmanlar bu fikre şiddetle karşı çıkıyor.

ABD’deki The New School’dan antropoloji profesörü Shannon Mattern, “Lütfen aptal fikirlerinizle evreni kirletmeyi bırakın” dedi.

SpaceNews’den uzay muhabiri Jeff Foust ve CBS’den William Harwood da girişimi sorgulayanlardan oldu.

Foust, “Maalesef kıtalararası yüksek hızlı pizza teslimatının uzay endüstrisi için gözde bir uygulama olacağından şüpheliyim” diye konuştu.

Harwood, Foust’un görüşlerine katıldığını ifade etti.

Şirket, 2023’te bir deneme uçuşuyla operasyonlara başlamayı ve 2025’e kadar tam kapasite çalışmayı umuyor.

Independent Türkçe, Futurism, New York Times

Derleyen: Çağla Üren