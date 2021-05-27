“Sinopharm aşısı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor”

The National News’in haberine göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisinin yaptığı bir çalışma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Ürdün’den 40 bin 832 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi.

Gönüllülere, üç hafta arayla aşı ya da aşılanmış gibi görünen fonksiyonsuz maddeden oluşan plasebo iğnesi yapıldı.

Araştırmada, Sinopharm aşısının, COVID-19 karşı yüzde 72,8 koruma sağladığı tespit edildi.