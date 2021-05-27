Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek

K\u00fcresel \u0131s\u0131nma nedeniyle d\u00fcnya ad\u0131m ad\u0131m sona yakla\u015f\u0131yor. Gelecek be\u015f y\u0131l i\u00e7inde \u00f6nemli bir k\u00fcresel s\u0131cakl\u0131k e\u015fi\u011finin a\u015f\u0131lmas\u0131 bekleniyor. D\u00fcnya Meteoroloji \u00d6rg\u00fct\u00fc (WMO) taraf\u0131ndan yap\u0131lan b\u00fcy\u00fck bir ara\u015ft\u0131rma, 2025 y\u0131l\u0131na kadar herhangi bir y\u0131l\u0131n, sanayi \u00f6ncesi seviyelerden 1,5 derece daha s\u0131cak olma ihtimalinin y\u00fczde 40 oldu\u011funu ortaya koydu. S\u00f6z konusu durumun ger\u00e7ekle\u015fmesi ise d\u00fcnyadaki ortalama s\u0131cakl\u0131klar\u0131n h\u0131zla artmas\u0131n\u0131 ve \u00e7e\u015fitli \u00e7evre felaketlerini beraberinde getirecek.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nS\u00f6z konusu analiz, \u0130ngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ABD ve \u00c7in de dahil olmak \u00fczere 10 \u00fclkedeki iklim ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan modellemeye dayan\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nK\u00dcRESEL ISINMA, \u00d6NCEK\u0130 TAHM\u0130N ED\u0130LENDEN \u0130K\u0130 KAT DAHA HIZLI GER\u00c7EKLE\u015e\u0130YOR\r\nSon on y\u0131lda, herhangi bir y\u0131l\u0131n 1, 5 derece e\u015fi\u011fine ula\u015fma \u015fans\u0131n\u0131n sadece y\u00fczde 20 oldu\u011fu tahmin ediliyordu. Bu yeni de\u011ferlendirme, bu riski y\u00fczde 40 olarak g\u00f6steriyor.\r\nPAR\u0130S \u0130KL\u0130M ANLA\u015eMASI'NIN BEL\u0130RLED\u0130\u011e\u0130 HEDEF GE\u00c7\u0130LECEK\r\nParis \u0130klim Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n belirledi\u011fi d\u00fczenlemeler k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n 2 derecenin alt\u0131nda tutulmas\u0131n\u0131, s\u0131n\u0131r hedefin de 1,5 derece olmas\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcyordu.Met Office'te k\u0131demli bir bilim insan\u0131 olan Leon Hermanson, \u00f6ng\u00f6r\u00fclen s\u0131cakl\u0131klar\u0131 1850-1900'dekilerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda net bir art\u0131\u015f g\u00f6sterdi\u011fini ifade ederek, "Bunun anlam\u0131, 1,5 derece s\u0131n\u0131r\u0131na yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z, hen\u00fcz orada de\u011filiz ama yakla\u015f\u0131yoruz. \u015eu anda ihtiyac\u0131m\u0131z olan g\u00fc\u00e7l\u00fc eylem i\u00e7in zaman t\u00fckeniyor" dedi.Di\u011fer taraftan, bilim insanlar\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki be\u015f y\u0131ldan birinde sanayi \u00f6ncesi seviyenin 1,5 derece \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131lsa bile, bunun ge\u00e7ici bir durum olaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bu e\u015fi\u011fin a\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sonraki birka\u00e7 y\u0131l\u0131n biraz daha so\u011fuk olabilece\u011fini ve 1,5 derece s\u0131n\u0131r\u0131 kal\u0131c\u0131 olarak a\u015f\u0131lamadan \u00f6nce bir on y\u0131l\u0131n daha ge\u00e7ebilece\u011fini ifade etti.\r\n\r\nBirle\u015fmi\u015f Milletler'in 2018'de d\u00fczenledi\u011fi iklim panelinin raporu ise k\u00fcresel \u0131s\u0131nman\u0131n 1,5\u00a0 dereceyi a\u015fmas\u0131 durumunda iklim de\u011fi\u015fikli\u011fine etkisinin de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck olaca\u011f\u0131n\u0131 ortaya koymu\u015ftu. Buna g\u00f6re, son d\u00f6nemde h\u00fck\u00fcmetlerin sera gaz\u0131 emisyonlar\u0131nda kesinti s\u00f6zlerine kar\u015f\u0131n, d\u00fcnya 2050'ye kadar 3 derecelik bir k\u00fcresel \u0131s\u0131nma ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya bulunuyor.\r\n"AC\u0130L HAREKETE GE\u00c7\u0130LMEL\u0130"\r\nD\u00fcnya Meteoroloji \u00d6rg\u00fct\u00fc\u2019n\u00fcn genel sekreteri Profes\u00f6r Petteri Taalas, yeni ara\u015ft\u0131rman\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n "salt bir istatistikten daha fazlas\u0131" oldu\u011funu ifade ederek, ."Bu \u00e7al\u0131\u015fma, y\u00fcksek d\u00fczeyde bilimsel becerileri\u00a0 Paris \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Anla\u015fmas\u0131'n\u0131n alt hedefine \u00f6l\u00e7\u00fclebilir ve amans\u0131z bir \u015fekilde yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6steriyor. D\u00fcnyan\u0131n sera gaz\u0131 emisyonlar\u0131n\u0131 azaltmak ve karbon n\u00f6trl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc sa\u011flamak i\u00e7in taahh\u00fctlerini h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde takip etmesi gereken bir ba\u015fka uyand\u0131rma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan, rapor Kas\u0131m ay\u0131nda \u0130sko\u00e7ya\u2019n\u0131n Glasgow kentinde yap\u0131lacak olan iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi konulu COP26 zirvesinde sunulacak. Zirve, d\u00fcnya liderleri aras\u0131nda iklim kriziyle m\u00fccadele konusundaki isteklili\u011fi art\u0131rmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n