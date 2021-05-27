Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden uyarı: 2025 yılına kadar küresel ısınmada kritik eşik geçilecek

27 Mayıs 2021
küresel ısınma





Küresel ısınma nedeniyle dünya adım adım sona yaklaşıyor. Gelecek beş yıl içinde önemli bir küresel sıcaklık eşiğinin aşılması bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan büyük bir araştırma, 2025 yılına kadar herhangi bir yılın, sanayi öncesi seviyelerden 1,5 derece daha sıcak olma ihtimalinin yüzde 40 olduğunu ortaya koydu. Söz konusu durumun gerçekleşmesi ise dünyadaki ortalama sıcaklıkların hızla artmasını ve çeşitli çevre felaketlerini beraberinde getirecek.





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27 Mayıs 2021


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