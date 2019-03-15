Simge’den reggae çılgınlığı

Vodafone FreeZone Stüdyo’ya konuk olan Simge, “Raad Online” temasıyla düzenlenen online konserinde ilk kez reggae söyledi.

İlk reggae performansıyla hayranlarını büyüleyen Simge’ye ünlü grup SATTAS eşlik etti. Vodafone FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanan konser, Türkiye’nin dört bir yanında 3 milyon izlenmeye ulaştı

Simge, pop ve reggae janrlardan oluşan toplam 15 parçalık repertuarıyla online izleyicilerini coşturdu. Moderatörlüğünü YouTube fenomeni Chaby Han’ın yaptığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü. Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanan konser, Türkiye’nin dört bir yanında 3 milyon izlenmeye ulaştı.

Konserden seçili performanslar 10 gün sonra Vodafone FreeZone YouTube kanalına yüklenerek, Simge ve SATTAS hayranlarına konserde dinledikleri ya da kaçırdıkları şarkıları tekrar izleme imkânı sunulacak.