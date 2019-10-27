Şili Devlet Başkanı, protestocuların talebini karşılamak için hükümetini görevden aldığını açıkladı

Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera, devam eden protestolar ile ilişkili olarak bütün hükümet üyelerini görevden aldığını ve eylemcilerin talep ettiği yeni sosyal reformları uygulamaya sokacaklarını açıkladı.

Cumartesi günü yaptığı açıklamada Piñera, protestolarda dile getirilen talepler doğrultusunda yeni bir kabineyi göreve getireceğini söyledi.

Cuma günü ülkenin başkenti Santiago’da bir milyon kişinin katıldığı barışçıl bir gösteri düzenlendi.

Piñera, sokaklardan gelen taleplere kulak verdiklerini belirterek, “Şimdi yeni bir gerçeklik içindeyiz. Şili, bir hafta önce olduğu durumdan çok farklı” dedi.

Şilili lider, aynı zamanda bir hafta önce uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Muhalefet halen süregelen olağanüstü halin de kaldırılmasını istiyor.

Piñera, kabinedeki değişikliklerin ne zaman gerçekleşeceğini söylemezken Reuters haber ajansının ele geçirdiği bir belge içişleri, savunma, ekonomi, ulaşım ve çevre olmak üzere en az dokuz bakanlığın değiştirileceğini gösteriyor.

Şili’de öncelikli olarak ulaşım ücretlerine yapılan zammı protesto ile başlayan gösteriler günlerdir sürüyor.

Şimdiye kadar eylemciler ve polisler arasın yaşanan çatışmalarda 18 kişi hayatını kaybetti.

Piñera, gösterilerin son bulması için geçen hafta bir dizi reform açıkladı.

Geçen hafta Şili Devlet Başkanı Piñera’nın açıkladığı reformlar arasında emeklilik maaşına yüzde 10 zam yapmak ve asgari ücreti 413 dolardan 482 dolara yükseltmek bulunuyordu.

Aynı zamanda yüksek maaş kazananlardan daha fazla vergi alınması, devletin sağlık masraflarını karşılaması ve elektriğe yapılması planlanan zammın geri alınması da açıklanan reformlar arasındaydı.

Ancak Cuma günü sokağa çıkan çoğu protestocunun talepleri arasında Piñera’nın istifa etmesi de vardı.

Şili ekonomisi ne durumda?

Şili, Latin Amerika’nın en zengin ülkelerinden biri olsa da aynı zamanda gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında.

36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içinde gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülke de Şili.

Çoğu emtia üreticisi Latin Amerika ülkesi, 2000’lerin başında emtia fiyatlarında yükseliş yaşanması ile ekonomik anlamda büyük bir ilerleme kaydetti.

Ancak sonraki yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan düşüş, ekonomilerinin zora girmesine yol açtı. Aynı zamanda ekonomik büyümeden toplumun dezavantajlı konumları yeteri kadar yararlanamadığı için sosyal ve ekonomik eşitsizlik açısından uçurum derinleşti.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili de büyümesi yavaşlayana kadar 2000-2014 yılları arasında ekonomisi büyük ilerleme kaydeden ülkelerden biri.

New York Üniversitesi Latin Amerika ve Karayipler Çalışmaları Merkezi’nden Profesör Patricio Navia, Şili’deki protestoların neden kaynaklandığını Voice of America haber sitesine verdiği demecinde şöyle açıklıyor:

“İnsanlar sokaklara çıktı çünkü hükümetin zenginlere daha çok değer verdiği hissediliyor. Yoksullara yardım etmesi gereken sosyal programlar hiç gelişmiş değil ve toplumun geri kalanı kendi kendine geçinmek zorunda.

“Sokağa çıkanların bir kısmı kamu yardımı almak için yeteri kadar yoksul değil, geri kalanı da hükümetin vergi indirimlerinden faydalanmak için yeteri kadar zengin değil. Seslerinin duyulması için isyan etmeleri gerekiyordu.”