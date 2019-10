Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile operasyonu izlediğini belirten Amerikalı lider, ABD’nin düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Bağdadi taraftarının öldüğünü belirtti.

Açıklamada Bağdadi’nin operasyon sırasında kaçarken sonu olmayan bir tünele girdiği ve tünelin patlayıcılarla yok edildiği ifade edildi. Amerikan askerlerinin saniyeler içinde operasyonun düzenleneceği alana vardığı vurgulandı.

Tam olarak istihbaratın nereden geldiğini açıklamayan Trump, Kürtler’den yararlı birtakım bilgilerin geldiğini söylerken Rusya’nın da operasyona destek verdiğini aktardı.

Operasyon sonrasında Amerikan askerlerinin ise ‘müttefik bir ülkedeki’ bir üsse indiğini söyledi.

Trump’ın açıklamasının ardından Beyaz Saray sosyal medya direktörü Dan Scavino Jr., Trump’ın operasyonu takip ederkenki bir fotoğrafını paylaştı.

Trump’ın açıklamasından önce Reuters haber ajansı ve Amerikan basınının bazı yayın organlarında çıkan haberlerde ABD’nin gece yarısı Türkiye sınırındaki bir köye IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’yi hedef alan bir operasyon düzenlediği ve Bağdadi’nin öldürüldüğü haberleri yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün bir basın açıklaması yapacağı belirtilmiş ve Trump Twitter’dan gece attığı mesajda, “Biraz önce çok büyük bir şey oldu” demişti.

Something very big has just happened!

