Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldüğünü açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan bir canlı yayında açıklamayı yapan Trump, ABD’nin elde ettiği istihbarat sonucu Bağdadi’ye yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve Bağdadi’nin kendisini operasyon sırasında intihar yeleğiyle patlatarak öldürdüğünü söyledi.

Amerikalı lider, operasyondan 15 dakika sonra yapılan DNA testinde Bağdadi’nin öldüğünün doğrulandığını aktardı.

“Ağlayarak, çığlık atarak, bir köpek ve bir korkak gibi öldü, kendisiyle beraber olan üç çocuğunun da ölümüne yol açtı. Bütün dünyanın nasıl öldüğünü bilmesi gerek” diyen Trump, açıklamasında Rusya, Suriye, Türkiye ve Irak’a ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.

Üç yıldır Bağdadi’nin nerede olduğunu bulmaya çalıştığını açıklayan Trump, operasyon sırasında ABD tarafından kimsenin hayatını kaybetmediğini sadece bir köpeklerinin yaralandığını belirtti.

Üç gündür olası operasyona dair bilgisinin olduğunu aktaran Trump, Türkiye’nin operasyondaki rolü ile ilgili olarak, “Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu, onların topraklarından geçerek geçtik, operasyon sırasında bir sıkıntı yaratmadılar. En tehlikeli kısım, oraya gidebilmek ve oradan çıkabilmekti. Yerel kişiler tarafından saldırılar oldu ancak bununla başa çıkıldı.”