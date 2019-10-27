Trump: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldüğünü açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan bir canlı yayında açıklamayı yapan Trump, ABD’nin elde ettiği istihbarat sonucu Bağdadi’ye yönelik bir operasyon düzenlendiğini ve Bağdadi’nin kendisini operasyon sırasında intihar yeleğiyle patlatarak öldürdüğünü söyledi.
Amerikalı lider, operasyondan 15 dakika sonra yapılan DNA testinde Bağdadi’nin öldüğünün doğrulandığını aktardı.
“Ağlayarak, çığlık atarak, bir köpek ve bir korkak gibi öldü, kendisiyle beraber olan üç çocuğunun da ölümüne yol açtı. Bütün dünyanın nasıl öldüğünü bilmesi gerek” diyen Trump, açıklamasında Rusya, Suriye, Türkiye ve Irak’a ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.
Üç yıldır Bağdadi’nin nerede olduğunu bulmaya çalıştığını açıklayan Trump, operasyon sırasında ABD tarafından kimsenin hayatını kaybetmediğini sadece bir köpeklerinin yaralandığını belirtti.
Üç gündür olası operasyona dair bilgisinin olduğunu aktaran Trump, Türkiye’nin operasyondaki rolü ile ilgili olarak, “Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu, onların topraklarından geçerek geçtik, operasyon sırasında bir sıkıntı yaratmadılar. En tehlikeli kısım, oraya gidebilmek ve oradan çıkabilmekti. Yerel kişiler tarafından saldırılar oldu ancak bununla başa çıkıldı.”
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile operasyonu izlediğini belirten Amerikalı lider, ABD’nin düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Bağdadi taraftarının öldüğünü belirtti.
Açıklamada Bağdadi’nin operasyon sırasında kaçarken sonu olmayan bir tünele girdiği ve tünelin patlayıcılarla yok edildiği ifade edildi. Amerikan askerlerinin saniyeler içinde operasyonun düzenleneceği alana vardığı vurgulandı.
Tam olarak istihbaratın nereden geldiğini açıklamayan Trump, Kürtler’den yararlı birtakım bilgilerin geldiğini söylerken Rusya’nın da operasyona destek verdiğini aktardı.
Operasyon sonrasında Amerikan askerlerinin ise ‘müttefik bir ülkedeki’ bir üsse indiğini söyledi.
Milli Savunma Bakanlığı: ABD ile bilgi alışverişi yapıldı
Trump’ın açıklamasının ardından Beyaz Saray sosyal medya direktörü Dan Scavino Jr., Trump’ın operasyonu takip ederkenki bir fotoğrafını paylaştı.
— Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) October 27, 2019
Trump’ın açıklamasından önce Reuters haber ajansı ve Amerikan basınının bazı yayın organlarında çıkan haberlerde ABD’nin gece yarısı Türkiye sınırındaki bir köye IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi’yi hedef alan bir operasyon düzenlediği ve Bağdadi’nin öldürüldüğü haberleri yer almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün bir basın açıklaması yapacağı belirtilmiş ve Trump Twitter’dan gece attığı mesajda, “Biraz önce çok büyük bir şey oldu” demişti.
Something very big has just happened!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019
Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, gece yarısı yapılan operasyonda Bağdadi’nin hedef alındığını ve operasyonun başarılı geçtiğini belirtmişti.
Ajansa konuşan İdlib bölgesinden bir militan ise gece yarısı Türkiye sınırı yakınındaki Brişa köyüne helikopterler, savaş uçakları ve karadan gelen güçlerle bir operasyon düzenlendiği ve Bağdadi’nin öldüğünün düşünüldüğünü söyledi.
Reuters’a konuşan iki Iraklı ve iki İranlı güvenlik kaynakları da Bağdadi’nin öldüğünü doğruladı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, “ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur” ifadesi kullanıldı.
ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.#MSB #TSK
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
‘Saklandığı yerden kaçıyordu’
ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından NBC de iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde Bağdadi’nin öldüğünün doğrulanması için adli tıp işlemlerinin yapıldığını, ancak bu yetkililerin Bağdadi’nin öldüğüne inandığını aktarmıştı.
Bir Iraklı güvenlik yetkilisi Reuters’a yaptığı açıklamada, “Suriye’nin içindeki kaynaklarımız Bağdadi’yi takip etmekle yükümlü istihbarat ekibine, İdlib’de saklandığı yerin bulunması üzerine ailesiyle İdlib’den kaçarak Türkiye sınırına doğru giderken Bağdadi’nin korumasıyla beraber öldürüldüğünü söyledi” ifadesini kullandı.
Irak devlet televizyonu ise yapılan baskından görüntüleri yayınlayacaklarını ve Bağdadi’nin konumunun bulunmasında Iraklı istihbarat kaynaklarının rol oynadığını belirtti.
Bu haberi ilk geçen yayın kuruluşu olan Amerikan dergisi Newsweek ise bir Amerikan ordusu yetkilisi tarafından yapılan operasyonda Bağdadi’nin öldüğü bilgisinin verildiğini aktardı. Operasyonun harete geçmeyi sağlayan bir istihbaratın gelmesi üzerine özel güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.