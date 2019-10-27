Kıbrıs

CTP: “Üçlü görüşmeden beklentimiz kalıcı sonuçlar doğurmasıdır”

27 Ekim 2019

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleştireceği görüşmeden kalıcı sonuç beklediğini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmenin Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunma sürecinde kalıcı sonuçlar doğurması en büyük beklentimizdir” denildi.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“CTP olarak, müzakere sürecinin sonuç odaklı ve ucu açık olmayacak şekilde başlayabilmesi için geçmiş yakınlaşmaların kabulü yanında 11 Şubat 2014 Ortak Açıklamasının ve Genel Sekreterin 30 Haziran 2017 tarihinde taraflara sunduğu altı maddelik çerçevenin taraflarca kabulünün önemli olduğunun altını çizeriz.  Bu çerçevede siyasi eşitliğin; dönüşümlü başkanlığı, etkili katılımı kapsayacak şekilde kabulünün, her iki taraf için de güvenli ve istikrarlı bir Federal çözüm için olmazsa olmaz olduğunu yeniden belirtiriz.”

Etiketler

İlgili Makaleler

Avcı kuyuya düştü, polis ve asker kurtardı…

27 Ekim 2019

4 Sendika yarın Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde eylem ve basın toplantısı yapacak

27 Ekim 2019

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı…

27 Ekim 2019
Yağışlı hava - sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi şiddetli yağış uyarısında bulundu

27 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı