Kıbrıs

Avcı kuyuya düştü, polis ve asker kurtardı…

27 Ekim 2019

Yılmazköy’de kuyuya düşen avcı polis ve asker tarafından kurtarıldı. Avcının durumu iyi.

Polis Basın Subaylığı’nın olaya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bugün saat 14:45 sıralarında, Yılmazköy petrol istasyonunun doğu kısmında, avlamakta olan Hüseyin Kondoz (E-32) isimli şahıs, dere yatağı kenarında yürüdüğü sırada ağzı kuru otlardan dolayı görünmeyen içinde su bulunan yaklaşık 4,5 -5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Hüseyin Kondoz, olay yerine giden polis ve askerî personelin yardımıyla düşmüş olduğu kuyudan çıkarıldı. Söz konusu şahsın sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi. Ardından kuyu içerisinde kalan Hüseyin Kondoz’a ait av tüfeği de polis tarafından kuyudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

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