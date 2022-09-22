SİLAHLARIN GÖLGESİNDE ATİNA 2

Biz, karşıdan gelen araçların altında kalacağız diye yüreğimiz ağzımıza gelirken O,

‘I am mafia driver’ deyip bir kahkaha patlattı.

Atina’da bütün caddeler Sintagma’ya çıkar, oradan da Akropolis’e.

Tanrıların evi Akropolis her gün on binlerce turistti kendine çeker. İşte o turistler demokrasinin mabedi Sintagma’ya inerler ve süslü etekleri, geleneksel kıyafetleriyle nöbet yürüyüşü yapan askerleri izlerler.

Bizim mafya şoförümüz Kosta, Sintagma’ya çıkan caddede tıkanan trafikten kurtulmak için bütün kuralları ihlal edip karşı şeride geçti. Şükür ki karşıdan gelen şoförler böylesi durumlar için tecrübeliymiş ki yol verdiler. Biz de en az yarım saatlik vakit kazanmış olduk.

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‘Erdoğan bir gece ansızın gelecekmiş’ diyorum, gülüyorlar.

Pandemi yorgunu Atina bu yaz ilk kez kendine gelebilmiş.

Atina’yı ziyaret eden turist sayısı pandemi öncesi rakamlara ulaşmış.

Yunanistan geçmişte yaşadığı büyük ekonomik krizi elbette AB’nin yardımıyla ama turizmden elde ettiği gelirle alabilmişti.

Dolayısı ile başkent Atina dahil bütün adaların odak noktası turizm.

Herşey turistte göre dizayn ediliyor.

Lokantaların ve tavernaların olduğu Plaka bölgesinde iğne atsanız yere düşmezdi.

Dünyanın dört bir yanından gelen turistler tavernalara girmek için kuyrukta beklemek zorundaydılar.

Bizim ‘mafia şoför’ Kosta dahil kimse savaş çığırtkanlığına kulak asmıyor. Aralarında Atina’da ikamet eden Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi ile kavuştuk.

Ortak cümle şu;

Türkiye’de seçimler var ve her şey seçimler içindir.

Erdoğan’ın ‘ansızın geliriz’ şeklindeki tehditkar üslubu büyükseler ses tonunun Türkiye’deki milliyetçi-muhafazakar seçmene yönelik olduğunu düşünüyorlar.

Yunanistan ve Atina Amerikan silahlarının gölgesindedir şu sıralar.

Amerika lojistik üs olarak seçtiği Yunanistan’ın her köşesine askeri üsler kuruyor.

Ukrayna savaşı bölgenin bugününü etkiliyor ama milyonlarca turisttin Ege’deki Türkiye kıyılarını veya Yunan adalarını ziyaret etmesine engel olmuyor.

Tıpkı Erdoğan’ın engel olamadığı gibi.