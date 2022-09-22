KKTC DE “YOLLAR” HEP RANTA ÇIKAR: (YETER Kİ “YOLU” BULUNA!)

Dün, büyük bir merakla, memlekette “güzeli, iyiyi, doğruyu” kısaca hislerimle zevklerime iyi gelecek “olumlu şeyleri” aradım.. Her zamanki gibi yine sabahın erken saatlerinde çıktım arabamla yola.. Ve çevremenedense daha dikkatli baktım.. Ve üzülerek bir kez daha gördüm, “yollar yol değil!”

BİR süre sonra “yolların yol olmadığı” memlekette trafik daha çok yoğunlaştı. Şu bildik felaket! Yetersiz ve trafik işaretlerinden yoksun patlak çatlak yollar!Üzerlerindeyüzlercesi araba vızır vızır gidip gelirlerken “kim bilir üç beş yıl sonra nasıl bir felaket olur trafik” diye düşündüm! Kİ geçtiğimiz günlerde son altı ayda çoğunluğu lüks olmak üzere 930 adet sıfır, 3 bin 205 adet de ikinci el araba satılmış memlekette!..

SAĞA SOLA bakınacağım da apartmanlardan bir de artık yolların ortalarına kadar sarkmış şu Allah’ın belası çöp konteynerlerinden başka görülecek hiçbir şey yok! ANLI şanlı mağazalar bile salyangoz gibi kendi kabukları içine kıvrılmışlarki nice olduklarını ancak tepelerinde görünür görünmez, okunur okunmaz tabelalarından anlarsınız!

HA APARTMANLAR mı? Hâlâ var mı yok mu ki olması gerekir, “Mülkiyet Hakkı Kanunlarına” uygun mudurlar?

Kİ bildiğimce çok katlılarında bile hâlâ “kapıcı” yoktur! Çoğunda “posta” yada “resmi evrak kutuları” da yoktur!

Kaldı ki bu memlekette olsa ne yazar? Oysa kaç kişi şikâyet etmedi ki!Olan posta kutularına karşın posta Dairesi memurları bileresmi evraklarıapartman dairelerinin kapı önlerine bırakıyorlarmış! ÇÜNKÜ burası KKTC’dir efendim! Şöyle kizaten “Apartman Yöneticileri Kanunu”da yoktur!Kaldı ki olası yangınlar için var mıdır donanımları” diye soracaktık? Varsa bile kaç apartman sakini olası bir yangında o aygıtları çalıştırabilecek beceri ve bilgiye sahiptir?

AMA NE? Memlekette bataklıkların arsız kamışları gibi gitgide ve öbek öbek çoğalan, bazılarının son katları bulutlara değen apartmanlar yükselmeye devam etmektedirler! Güzelim sahillerde bile! ***

VE ARABA BİLE YAPTIK! İşte bu memlekette! Bu yollarda bu trafikte seyrüsefer eylesin diye! (Cesaretinden dolayı Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı ve ayni zamanda Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel’i B9’un seri üretimine başlama kararından dolayı kutlarım.. Memlekete ilk kez ağır sanayiyi de kazandırdı. Bravo..)

Fakat biryandan da yıllar öncesi “tartışmalara” takıldı kafam.. Gene parça körçefikirler ayrılığında kavga ediyorduk: “Özel Sektör mü, Devletçilik mi?”

BIRAKIN Devletçiliği, Rahmetlik Ecevit’in “toprak ekenin su kullananın” dediğine nazire, Sovyetlerin bile savunamayacağı bir inat ve cahillikle, “Devletçiliğin faziletinden” söz ederken, “özel sektör yatırımlarına” da tükürüveriyorduk hem de kör kütük ve cahilce! ***

…VE MADALYONUN öteki yüzünü çeviriyor en tazesinden haberiyle“günün konusuna” atlıyorum:

BU ülkede güzel ve iyi icraatlar daoldu.Mesela Bir Devrelerde İmar İskân Bakanlığının yetki ve sorumluluğunu Koalisyon Hükümetindeki Kudret Özersay ve Bakanları gerçekleştirdi..Yıllar yılışikâyetleri yapılan çarpık yapılaşmaları “önlemek” için imar iskâna açık bazı bölgeler için “emirnameler” çıkarttı, üstelik bu gayretinden dolayıtakdir de gördü..

“MAĞUSA, İskele, Yeniboğaziçi Emirnameleri” bunlardan biriydi.. Fakat ne diyoruz her zaman: Bu ülkede denetim olmadığı için en kör gözlere bile batançarpık yapılaşmaları, hele ranta açık arazilerdekileri önlemek mümkün olmadı..

İSKELE bunlardan biri oldu! Yetmedi ama: Bir gece “Mağusa Yeniboğaziçi ve İskele Emirnaömesi” bir çırpıdaçiğnendi ki daha dün kanalizasyon pisliklerinin arıtılmadan denize akıtıldığı haberleri vardı! Kısaca güzelim sahil betonarme yığını haline getirildi, pisliği de ektrası!

VE BİR ŞEYLER DAHA OLDU:Hükümeti alileri “İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş süreci 2. Emirnamesini” yürürlükten kaldırdığını açıkladı! (Yani ranta hama humaya devam!) Neyse ki Şehir Plancıları Odası anında devreye girdi Yüksek İdare Mahkemesinebaşvurdu.. Sonuçta ve şimdilik Mahkemeden ara emri kararı çıktı, yapılan işlemlerin geçersiz olduğuna karar veren mahkemeden de ara emri çıktı..

***

GERİ KALMIŞ ÜLKELERDE Devlet ile özel sektörün kavgası hiç bitmez! Çünkü bizatihi geri kalmışlığın sorumlusu olan “Devlet ricali” ile “özel sektör erbabı” her zaman kavgalı ve ilişkiler açısından şaibelidirler ki bir Kurum olan KIB TEK bile bunun ayan beyan yansımasıdır!

KALDI ki “İmar İskân” gibi son günlerde yine atağa kalkan dolayısıyla bir kez daha rant ekonomisinin kapılarını ardına kadar açan “özel sektörü” zapt edeceksiniz! Mümkün olmadığını görüyoruz! Çünkü bizim gibi ülkelerde türlü çeşitli “kişisel ve zümresel çıkarlar hesapları” vardır! MESELA“siyasi iktidar Partisine yansıyacak oylar nedeniyle kullanılan seçimlervardır!..YATIRIMLAR nedeniyle Kredilendirmeler, o kredilendirmelerden nemalanmalarvardır!.. RANTA açık arsa alım satımları da vardır!..

AŞ İŞ PARA derken alınıp satılan, satılıp alınan şeref ve haysiyetler de vardır!

YOKSA neden şaşayım Emirnamelerin çiğnenmesine! Bu ülkede çiğnenmeyen ne kaldı ki?