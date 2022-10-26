Sigarayı bırakmak için en iyi yaş belirlendi: "Ölüm riskinden hiç içmemiş gibi kurtulmak mümkün"

45 ila 54 yaşında bırakalanlar arasındaki ölüm oranlarıysa yüzde 47 daha yüksekti.

Araştırmada Ocak 1997 ve Aralık 2018 arasında bir dizi ankete katılan 550 binden fazla kişinin verileri incelendi. Bu kişilerin yaşları anketleri doldurdukları sırada 25 ve 84 arasında değişiyordu.

Katılımcılar arasında halen sigara içenler, sigarayı bırakanlar ve hiç sigara içmemiş olanlar vardı. Ulusal Ölüm Endeksi’ne göre, verileri incelenen kişilerden yaklaşık 75 bini 2019’a kadar hayatını kaybetmişti.

Araştırmacılar hayatını kaybeden kişilerin ölüm nedenlerini analiz etti ve hangilerinin sigara içmeye devam ettiğini, hangilerinin bıraktığını veya hiç başlamadığını inceledi.

Hakemli bilimsel dergi AMA Network Open’da yayımlanan makalede şu ifadeler yer aldı:

Özellikle genç yaşlarda sigarayı bırakmak, sigara içmeye devam etmekle ilişkili aşırı ölüm oranlarında kayda değer düşüşlerle ilişkilendirildi.

Çalışmada bireylerin sigarayı bırakmasının üzerinden ne kadar çok zaman geçmişse, ölüm oranlarının hiç içmeyenlerinkine o kadar yakın olduğu sonucuna varıldı.

Öte yandan araştırmacıların vurguladığı bir nokta var. Buna göre bulgular 35 yaşından sonra sigarayı bırakmanın bir şey değiştirmeyeceği anlamına gelmiyor. Zira daha ileri yaşlarda bırakmak da ölüm riskini azaltıyor.

Kaliforniya Üniversitesi, San Diego’da görev alan Fahri Profesör John P. Pierce, bulguların gençleri sigarayı bırakmaları için teşvik edebileceğini belirtti.

Çalışmaya dahil olmayan ve bulguları yazdığı bir makalede yorumlayan Pierce, “Sigara içen gençlerin, ‘Şu anda sigarayı bırakmaya ihtiyacım yok’ diye düşünmemesi gerekiyor” dedi:

Çalışma, 35 yaşından önce sigarayı bırakmak için hedef belirlemelerini sağlayacak verileri sunuyor.

Independent Türkçe, Livescience, JAMA Network

Derleyen: Çağla Üren