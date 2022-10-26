Avusturya’nın “mumya bebeği”nin kimliği ve ölüm nedeni belirlendi

Mahzendeki sabit hava akışı ve sıcaklığın yanı sıra cesedin kilolu olmasının, çocuğun mumyalaşmasını sağladığı belirlendi.

Radyokarbon tarihleme yöntemi ve mezarlıkla ilgili bilgileri göz önüne alan araştırmacılar, çocuğun yaklaşık 400 yıl önce gömüldüğünü tahmin ediliyor.

Bebeğin 10-18 aylıkken öldüğü düşünülüyor. Hem bu bilgi hem de cesetteki ipek sargılar, çocuğun 1625-1626’da doğan, Starhemberg Ailesi’nden Reichard Wilhemd olabileceğini gösteriyor.

Hakemli bilimsel dergi Frontiers‘ta yayımlanan bulgulara göre bilgisayarlı tomografiyle yapılan inceleme, çocuğun erkek olduğunu doğruladı.

Kaburga kemiklerine yapılan taramayla da raşitizmle ortaya çıkan raşidik tesbih tespit edildi. Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliği sebebiyle kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasına deniyor.

Bebeğin akciğerleri de iltihaplıydı. Bu durum bebeğin, raşitizmden mustarip çocuklarda daha sık görülen zatürreden ölmüş olma ihtimalini doğuruyor.

Nerlich, aristokrat bir ailenin mensubu olan bebeğin kendi kendine mumyalaştığı ve bilimsel araştırmaya elverişli olduğu vakaların çok nadir olduğunu söyledi.

Araştırmacı aristokrat ailelerin bebeklerinin yaşam koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Independent Türkçe, New Scientist, Daily Mail

Derleyen: Uğurcan Yıldız