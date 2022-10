Ataoğlu: Yerel yönetimlerle ilgili reform yeni başlangıçlara sembol olmalı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, sadece yerel yönetimlerde değil her alanda reform yapılması gerektiğini kaydetti.

Ataoğlu, “Yerel yönetimlerle ilgili reformun yeni başlangıçlara sembol olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Fikri Ataoğlu yazılı açıklamasında, sayısı 18’e düşürülen belediyelere ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu karar, yerel yönetimlerde DP olarak ve hükümetle bir bütün halinde ele aldığımız reformun temeli idi. Açıklanan karar ile reformun, yeni başlangıçlara sembol olmasını temenni ediyoruz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yalnızca yerel yönetimlerde yapılan bir reform yetmez. Her alanda tıkanmışlık yaratan, halkımızın ve icraatın önüne engel koyan her yanlış yapıyı değiştirmeliyiz. Yani her alanda reform şart.

Bu hususta ısrarımız ve takibatımız her daim devam edecektir. Bahse konu, yeni yasa kapsamında girilecek yerel seçimlerin tüm halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Bununla birlikte, DP olarak seçimlere yönelik hazırlıklarımız halkımıza ve üyelerimize duyduğumuz güven çerçevesinde devam etmektedir.

Yeni bir geleceğe, yeniliklerle ulaşacağımızın bilinciyle, başlayan bu yeni süreci DP olarak selamlıyoruz…”