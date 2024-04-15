Sigaraya 6 TL zam! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Sigaraya 6 TL zam!

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
posted on

Bazı  sigara grubuna zam geldi. Marlboro, Parliament, Muratti, Heets, Fiit, Terea ve Terea-Norr/Yugen zamlandı.

 

Bazı  sigara grubuna zam geldi. Marlboro, Parliament, Muratti, Heets, Fiit, Terea ve Terea-Norr/Yugen zamlandı.  Fiit 57 TL, Muratti ve Heets 60 TL, Marlboro ile Terea 61 TL, Parliament 62 TL ve Terea – Norr/Yugen 64 TL’ye yükseldi. Marlboro Gold RYO’nun 25 gramı 58 TL, Marlboro Gold RYO’nun 45 gramı ise 100 TL’den satışa sunulacak. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:FiitHeetsMarlboroMurattiParliamentsigarazam
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar