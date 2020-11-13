Sıdıka Keleş hayata tutunamadı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.10.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştığı sırada, Ahmet EVLİ (E-56) yönetimindeki TFD 194 plakalı otobüsün kendisine çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan Girne’de sakin Sıdıka Keleş (K-81), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 12.11.2020 tarihinde saat 21:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.