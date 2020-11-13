Kıbrıs Feminist İnisiyatifi: Rızamız yok

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, “ülkemizin tarihini ve acılarını hiçe sayanlara rıza göstermiyoruz” diyerek, müdahalelere tepki gösterdi.

Toplumsal iradeye yönelik müdahalelere karşı sosyal medyada başlatılan “rızamız yok” kampanyası yoğun ilgi gördü.

“Otoriterleşmeye, vilayetleşmeye ve tek adam siyasetine rızamız yok” diyen Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, bu kampanya ile birlikte yeni oluşumu da duyurdu.

İşte o açıklama:

Kıbrıslı feminist kadınlar olarak, ülkemize, hayatlarımıza ve bedenlerimize yapılan tüm müdahalelere karşı bir araya geldik.

Bizler, parçalanmış coğrafyamızın yamalarında yaşamak zorunda bırakılan, kendini her geçen gün daha da sıkışmış hisseden tüm insanlar adına ses veriyoruz!

Bizler, bedenlerimize kuluçka makinesi gözüyle bakan milliyetçi-muhafazakar iktidarların tahakkümüne rıza göstermiyoruz. Kazanılmış haklarımıza göz dikenlerin gözünün içine bakarak ülkemizin tarihini ve acılarını hiçe sayanlara rıza göstermiyoruz!

Bizler toplumsal irademizi ayaklar altına alan ve demokrasimizi aşındıran tüm faşizan müdahalelere karşı çıkarak, otoriterleşmeye, vilayetleşmeye ve “tek adam” siyasetine RIZAMIZ YOK diyoruz.

Ülkemizin geleceğinin barış inşasından geçtiğini bilerek, halkların kardeşliğini şiar edinerek, kadınları dışlayan müzakere masalarına ‘bizim de sözümüz’ var diyerek mücadele eden feministler olarak, savaş ve militarizme RIZAMIZ YOK diyoruz.