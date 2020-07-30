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Sıcaklık için turuncu alarm verildi

30 Temmuz 2020
Turuncu Alarm

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi sıcaklıklar nedeniyle iki gündür yayınladığı sarı alarmın ardından bugün için turuncu alarm verdi.

Toplantıda bulunan ofis, aşırı yüksek sıcaklık uyarısını turuncuya yükseltti. İç bölgelerdeki maksimum sıcaklığın yaklaşık 42 ° C’ye ve Troodos’un en yüksek tepelerinde ise yaklaşık 33 ° C’ye yükselmesi bekleniyor.

Turuncu alarm nedir?

Turuncu, havayla ilgili “tehlikeli durum”larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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