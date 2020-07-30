Sıcaklık için turuncu alarm verildi

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi sıcaklıklar nedeniyle iki gündür yayınladığı sarı alarmın ardından bugün için turuncu alarm verdi.

Toplantıda bulunan ofis, aşırı yüksek sıcaklık uyarısını turuncuya yükseltti. İç bölgelerdeki maksimum sıcaklığın yaklaşık 42 ° C’ye ve Troodos’un en yüksek tepelerinde ise yaklaşık 33 ° C’ye yükselmesi bekleniyor.

Turuncu alarm nedir?

Turuncu, havayla ilgili “tehlikeli durum”larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.