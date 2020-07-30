Güney Kıbrıs

Limasol’da 3.9 şiddetinde deprem

30 Temmuz 2020
Limasol deprem

Meteoroloji Dairesi merkez üssü Limasol olan 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, “Bugün saat 05:31 lokalde, dairemize bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 35 km  uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter ölçeğine göre ML:3.9 olan bir deprem kaydedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  34.85 kuzey ve 32.97 doğu koordinatlarında, yaklaşık 23 km derinliğinde Limasol olduğu saptanmıştır” denildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Güneyde 1682 test yapıldı

Güneyde 1682 test yapıldı

25 Temmuz 2020
Photo of Rum Sağlık Bakanlığı kaynağı bilinmeyen Covid-19 vakaları konusunda endişeli

Rum Sağlık Bakanlığı kaynağı bilinmeyen Covid-19 vakaları konusunda endişeli

25 Temmuz 2020
Photo of Güney’de 2 inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi

Güney’de 2 inşaat işçisi yüksekten düşerek can verdi

25 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki bölgede askerî tatbikat

Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki bölgede askerî tatbikat

25 Temmuz 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 2 yeni vaka

24 Temmuz 2020
Photo of Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Türkiye’nin Meis ​​adasında sismik keşif kararını görüştü

Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri Türkiye’nin Meis ​​adasında sismik keşif kararını görüştü

23 Temmuz 2020
Photo of Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

Kalın: Biz sadece haklarımızı korumak için oradayız

23 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1575 test yaptı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 1575 test yaptı

23 Temmuz 2020
Photo of Rumlar’a yönelik tehdit içeren pankartlar söküldü

Rumlar’a yönelik tehdit içeren pankartlar söküldü

22 Temmuz 2020
Photo of Güneyde yeni vaka yok

Güneyde yeni vaka yok

22 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı