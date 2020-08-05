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Sıcaklık birkaç derece düşecek

5 Ağustos 2020
sıcaklık

Hafta sonu hava sıcaklığı birkaç derece düşecek. Meteoroloji Dairesi’nin 06 – 12 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarın ve Cuma günü hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38 –  41; diğer günlerde 34 – 37 derece,  sahillerde periyod boyunca 32 – 35 derece dolaylarında seyredecek.
Bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi ile sıcak, diğer günlerde ise üst atmosferdeki nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Hava yarın açık, Cuma açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, sonraki günler ise açık ve az bulutlu zaman zaman parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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