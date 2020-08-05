Karavezirler: Kültür mirasımız gelecek nesillere taşınıyor!

Daha önce Halk Kütüphanesi olarak kullanılan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan, Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki Osmanlı Konağı, Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında imzalanan protokol ile bölgede bulunan Köy Kadın Kurslarına sergi ve halkın satışını yapacağı bir merkez olacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bugün, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Özelde Değirmenlik Belediyesi, genelde de ülke adına hayırlı bir adım atıldığını belirten Karavezirler, “Bizler göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bölgedeki sosyal faaliyetleri sürdürecek, sosyal ve ekonomik alanda bölge halkının, bölge kadınların ev ekonomisine katkı sağlayacak bir merkez yaratmak düşüncesindeyiz. Osmanlı Konağı da bölgede bunun bir parçası olacak” dedi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yaptığı açıklamada; yerinde yapılan inceleme sonucu, 10 yıllığına Değirmenlik Belediyesi’ne verilen Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi meclisinin alacağı karar ile ihaleye çıkılıp, tarihimizi ve kültürümüzü yansıtmak adına, köy kadın kurslarıyla yeniden hayat bulacağını söyledi.

Karavezirler Osmanlı Konağı’nda arzulananın; imalatın da yapıldığı bir merkez ile, eskiden dokumanın nasıl yapıldığını gösteren bir tezgâhın kurulması olduğunu kaydetti. Osmanlı Konağı’nı bölgeye gelen turistlerin çekim noktası, odak noktası yapabilmek adına başta Belediye Başkanı, meclis üyeleri, muhtarlar ve bölge halkı ile birlikte çalışmaları başlatacaklarının altını çizen Karavezirler, bundan dolayı Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Eski Eserler Dairesi Müdürü ve çalışanlarına da bölge halkı adına teşekkür etti.

Osmanlı Konağı’nın, köy kadın kurslarında yapılan el emeği göz nuru ürünleri sergilemek ve satışının olacağı bir merkez olacağını kaydeden Başkan Ali Karavezirler ayrıca konağın, özelde ülkeye, genelde de ülkeye gelen turistlere ev sahipliği yapacağını, kültürümüzü yansıtacağını vurguladı.

ÖZERSAY: “İMZALANAN PROTOKIL ÖRNEK BİR MODEL OLACAK”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise açıklamasında, Değirmenlik Belediyesi ile imzalanan protokolün örnek bir model oluşturacağını belirtti. Özersay, merkezi hükümetin her yere yetmeyeceğini söylerken, bir örnek teşkil edilecek bu anlaşmanın model olacağının altını çizdi.

Kudret Özersay ayrıca, çocukluğunun geçtiği, bisiklet sürüp pirilli oynadığı anılarla dolu bir yerde, özellikle kendisinin bakan olduğu bir dönemde, Osmanlı Konağı’nın Değirmenlik Belediyesi’ne devrinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.