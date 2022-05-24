Sibel Tatar, sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesi kapsamında veteriner kliniğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, Hope4Pets, Altın Patiler Derneği, Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin Lefke Pati Dostları Komitesi iş birliğinde hayata geçirilen sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesi kapsamında ziyaret ettiği veteriner kliniğinde yaptığı konuşmada, kısa bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında Lefke’de başlayan uygulamanın adanın çeşitli bölgelerinde devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, proje kapsamında ilk etapta yaklaşık 30 köpeğin kısırlaştırma uygulamasında olduğunu, kısırlaştırma uygulaması sırasında köpeklerden birinin rahminde tespit edilen kurşunun operasyonla çıkarıldığını paylaştı.

Sağlığına kavuşan köpeğe “Kader” ismini verdiklerini ve bugün onu almaya geldiklerini ifade eden Sibel Tatar, köpeğin sağlığına kavuşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-“İlgili yasa maddelerinin daha medeni hale getirilmesi gerek”

Sibel Tatar, sokak hayvanları dahil tüm hayvanlar konusunda vatandaşların daha duyarlı davranmaları gerektiğine vurgu yaparak Ceza Yasası’nda konu ile ilgili maddelerde iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ceza Yasası’nda hayvan refahıyla ilgili caydırıcı cezaların bulunmasının gerekliliğine dikkat çeken Sibel Tatar, hayvan refahı bakımından ilgili cezanın dört asgari ücrete kadar idari para cezası olduğunu ifade ederek, ilgili yasa maddelerinin de daha medeni hale getirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Sibel Tatar, adanın diğer bölgelerinde de sokak köpeklerini kısırlaştırma faaliyetlerine devam eden uygulamaya katkı yapan Altın Patiler Derneği, Hope4Pets, Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin Lefke Pati Dostları Komitesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

-“Kedi ve köpeklere ticari mal olarak değil birer can ve aile bireyi olarak bakmak gerekiyor”

Başıboş hayvanları azaltmanın toplum yararına önemine vurgu yapan Veteriner Niyazi Çelebi de hayvan severler ve vatandaşların konu ile ilgili sıkıntılarının çözümünün kısırlaştırma olduğunu belirtti.

Çelebi, kedi ve köpeklere ticari mal olarak değil birer can ve aile bireyi olarak bakmak gerektiğini söyledi. Veteriner Niyazi Çelebi, kısırlaştırma sırası gelen köpeklerden birinin rahminde bulunan kurşunun ameliyatla alındığını ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere konu ile ilgili duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

-“Üçüncü haftasına gelen proje güzel ilerliyor”

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin Lefke Pati Dostları Komitesini temsilen Özlem Oran, Lefke’de sayıca artan sokak köpeklerinin daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı’na proje sunduklarını ve Sibel Tatar’ın öncülüğünde Altın Patiler ve Hope4Pets iş birliğinde sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesinin hayata geçirildiğini ve üçüncü haftasına gelinen projenin güzel ilerlediğini anlattı ve başta Sibel Tatar’a gösterdiği duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Kısırlaştırma sırası gelen köpeklerin birinin rahminde kurşun bulunduğunu ve gerekli tedavinin yapıldığını paylaşan Oran, “Bu hayvanlardan rahatsızlık duyabilirsiniz veya korkabilirsiniz ama lütfen bu hayvanlara zarar vermeyiniz” çağrısında bulundu.