Local Pay bayram kampanyası kazananları belirlendi

Kuzey Kıbrıs’ın ilk mobil ödeme sistemi Local Pay üzerinden Creditwest Bank’ın düzenlediği Bayram Kampanyası sonuçlandı. 11 Nisan 2022 – 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında Local Pay’den her 150 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler arasında ADK yetkilileri ve noter Ahmet Çakıcı huzurunda yapılan çekilişle talihli isimler belli oldu.

Çekilişle Samsung Galaxy S 21 FE, Apple Watch Series 7 ve 2.500 TL Local Pay Puan kazananları Şengül Bölükbaşı, Janet Anne Marsh ve Besim Özyel hediyelerini aldılar.

KAZANANLAR NE DEDİ?

Şengül Bölükbaşı: Kıbrıs’a iki yıl önce geldim. Local Pay’i de iki yıldır kullanıyorum. Creditwest Bank şubelerinden birine girdim ve Local Pay mobil ödeme reklamı görünce hemen kullanmaya başladım. Biz sağlıkcıyız ve uzaktan temassız ödeme bizim için çok önemli. Local Pay’i kullandığım için çok memnunum. Creditwest Bankasına teşekkür ederim.

Janet Anne Marsh: 6 aydır severek Local Pay’i kullanıyorum. Local Pay uygulamasını kullanım açısından çok kolay buldum. Market, restaurant, kısacası nerede Local Pay uygulaması varsa orada kolaylıkla kullanıyorum,

Besim Özyel: Local Pay uygulamasını arkadaşlarım kullandığı için kullanmaya başladım, uzun süredir kullanıyorum. Çok memnun kaldım ve tüm arkadaşlarıma öneriyorum. Ödülü kazandığım için çok mutluyum, büyük bir keyifle harcayacağım.

TEMASSIZ, GÜVENİLİR VE KOLAY ÖDEME SİSTEMİ LOCAL PAY

Dijitalleşme çağında temassız, güvenilir ve kolay ödeme yapılabilmesi açısından çokça tercih edilen Local Pay’e herhangi bir kredi kartı tanımlayarak veya kredi kartı tanımlamadan kredi kartından top-up para yükleyerek ödeme yapmak mümkün.

Ayrıca tüm kullanıcılar akıllı telefonlarına indirdiği Local Pay uygulaması sayesinde başka bir Local Pay kullanıcısına kredi kartından veya hesabından uygulama üzerinden top-up para yükleyebiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinde, 900’ü aşkın market, restorant, cafe, çiçekçi, elektronik, yapı market, benzin istasyonu ve kuaför’ün ödeme sistemine dahil edildiği uygulamada üye işyerleri ve 7000’i aşkın kullanıcıları ile her geçen gün çoğalıyor.