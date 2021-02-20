Sibel Tatar: Ne acemice ve duyarsız bir hamle

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve kızı Canev Tatar, Ali Pilli’nin görevden alınmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın kızı Canev Tatar sosyal medya hesabından Ali Pilli’nin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüm, bu zor günlerde birlik olmamız sağlığı düşünmemiz gerekirken bunlar doğru değil” ifadelerini kullandı.

Kızı Canev Tatar’ın bu paylaşımını kendi hesabından da paylaşan Sibel Tatar, “Çok yanlış oldu, hiç tasvip etmiyorum. Çok yanlış oldu kabine değişse de bu şekilde olmamalıydı, ne acemice ve duyarsız bir hamle” ifadelerine yer verdi.